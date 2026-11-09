在波兰克拉科夫，周六袭击事件后缴获的武器，即使在袭击者被拘留后，也可能仍构成危险。预备役中校米哈乌·西塔尔斯基在接受Polsat News采访时表示。

意外走火风险

西塔尔斯基分析了袭击者武器的照片和视频，这些武器被放入市政警卫队巡逻车的后备箱。他评估称，画面中有两把手枪和一支AR-15系列卡宾枪。

这名专家推测，其中一把手枪可能类似Walther P99，另一把可能是Glock 17或Glock 19，而这支卡宾枪可能是Diamondback DB-15。不过，他强调，仅凭照片无法最终确定武器的所有特征。

西塔尔斯基表示，根据照片中卡宾枪的位置，无法明确判断它是否已装弹。他指出，如果弹膛内有子弹，在某些情况下可能发生意外走火。这名专家并未声称被缴获的卡宾枪实际上已经装弹。

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批评警方训练

从事执法人员培训工作的前反恐人员罗伯特·希曼斯基批评了当前警察训练水平。与此同时，他肯定了受伤警员的行动：该警员在受伤后，于拘捕袭击者时开枪还击。

希曼斯基认为，基础训练不足以维持在特别危险的处置行动中所需的技能。他还批评了装备采购方式，认为价格所占比重过大，而装备的质量和适用性没有得到足够重视。

这名前反恐人员认为，警察单位应配备经过专门训练和装备的队伍，能够在反恐部队抵达前作出反应。他指出，在袭击期间，最先介入的是执行日常执勤任务的执法人员。

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