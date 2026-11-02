在澳大利亚，一名前政府规划专家在向维多利亚州皇家委员会提交的匿名材料中称，当局涉嫌人为抬高了墨尔本机场铁路连接线（Melbourne Airport Rail Link）替代路线的预算。ABC News Australia报道称，《时代报》最先报道了这份材料。该专家表示，此举旨在降低途经马里伯农地区路线的吸引力，并支持途经阳光区的方案。

该材料作者称，替代路线的预算中被加入了38亿至46亿美元的隧道建设费用，而他认为这些费用并无必要。他还告诉《时代报》，当他向管理人员提出这一问题时，若不确认途经阳光区的路线是最优方案，便涉嫌受到解雇威胁。

当局与反对党的反应

影子交通基础设施部长埃文·马尔霍兰指责工党政府恐吓和施压高级官员。他呼吁州长本·卡罗尔说明，他何时得知以及了解到哪些有关这些指控的信息。

据匿名材料作者称，所谓的解雇威胁来自时任公共交通和重大项目部长的杰辛塔·艾伦。艾伦的一名发言人否认了这些指控，并表示这位前州长将全面配合皇家委员会。

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州政府拒绝就这些指控的实质内容置评，称不希望预先判断委员会的结论。部长杰奎琳·赛姆斯也质疑了部分说法的可信度，并指出报纸报道没有为其中一些说法列出消息来源。

途经阳光区的路线

拟议的途经阳光区路线包括在凯勒东建设一座新车站，该车站将把该地区与机场及地铁网络连接起来。2018年，在时任总理马尔科姆·特恩布尔承诺为该项目拨款最多50亿美元后，当局考虑了多种连接墨尔本机场的方案。

马尔霍兰表示，如果联盟党赢得选举，将不会改变途经阳光区的路线，因为合同工程已经开始。公共诚信中心研究员威廉·帕特利特称这些指控令人不安，并表示如果属实，可能表明大型基础设施项目管理中存在有罪不罚的文化。

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