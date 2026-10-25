在南非开普敦，就阿内莱·滕贝死亡情况举行的法庭听证会上，一名专家表示，对她从10楼阳台坠落轨迹的分析，无法最终确定她是跳下、滑倒，还是被人推下。22岁的滕贝于2021年4月11日凌晨从Pepperclub酒店坠落后死亡。

据TimesLIVE报道，法庭听取了法医专家杰里米·菲兰德中校的证词。他于2021年8月10日和11日进行了重建实验，使用了重量分别为33.6公斤和44.8公斤、接近滕贝体重的人体模型。测试过程由开普半岛理工大学提供的无人机记录。

重建结果

菲兰德表示，在意外滑倒的情景中，人体模型落在距酒店墙壁约1.9米处，而滕贝的遗体在距墙约5.1米处被发现。在模拟跳跃的测试中，距离为2.9米；轻微推搡时为4.4米。在蓄意推搡的情景中，人体模型落在距建筑物约5.1米处。

同时，这名专家强调，带有足够向前运动的跳跃也可能产生与被推后相似的轨迹。因此，仅凭坠落的物理参数不能作为任何一种说法的最终证据。

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关于最后时刻的证词

法庭还听取了这样的信息：阳台外缘的一个脚印可能表明，滕贝当时面向房间、背对街道。检查现场的调查人员表示，痕迹的位置并不能证明阳台上发生过打斗；庭审还讨论了没有可见的冲突痕迹或其他扰动。

滕贝家人的律师提出了坠落前可能发生冲突的问题，并援引了有关喊叫声以及医疗检查中记录伤情的证词。专家承认不能排除发生冲突的可能性，但指出现有证据并未确定正是该冲突导致坠落。

在滕贝死亡后的医疗检查中，她的未婚夫、说唱歌手基尔南·福布斯，即AKA，被发现有新鲜抓痕和瘀伤。医生形容他情绪激动且亢奋，因此难以获得关于这些伤势来源的完整解释。法医病理学家没有发现明确的窒息证据，并认定死因为坠落造成的多处钝性损伤。听证会将于11月17日恢复举行。

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