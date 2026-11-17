在2025年11月与东京发生政治争端后，中国加强了在日本南部岛屿附近及邻近水域的远海部署。接受Defense News采访的专家认为，北京正在对日本施加持续压力，同时并未违反国际海洋法。

日本附近的活动

分析人士评估称，中国正在动用实弹演习、无人机任务和航母编队巡航。东京笹川和平基金会战略与威慑项目主任山本胜也认为，中国舰队定期从日本西南诸岛附近通过，正逐渐使这种存在成为常态，扩大中国的作战经验，并在该地区形成可接受存在的模式。

这涉及所谓的第一岛链，其中包括日本、台湾和菲律宾。在日本首相高市早苗发表声明后的七周内，美国智库战略与国际问题研究中心记录到中国人民解放军显著升级行动的数量增加。

围绕台湾的争端

2025年11月，高市早苗在日本众议院委员会会议上表示，中国对台湾实施海上封锁或围绕台湾发生武装冲突，可能构成威胁日本生存的局势。日本国际问题研究所研究员斯蒂芬·纳吉将这一声明与中国部署的规模和性质联系起来。

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11月初，台湾国家安全会议秘书长追踪到该岛附近100多艘与中国军方有关联的船只，其中包括海警船和军舰。专家推测，鉴于这一编队的规模，它也可能针对日本。

东京的回应

根据战略与国际问题研究中心的数据，2025年中国海军舰艇在日本周边水域的数量仅小幅增加。与此同时，在日本控制的尖阁诸岛附近相邻区域的中国船只增多，中国将这些岛屿称为钓鱼岛。天普大学日本校区教授杰弗里·金斯顿也指出，在宫古岛地区偏远日本岛屿附近，中国海军活动有所加强。

日本政府就中国的行动提出抗议，依靠自身力量跟踪中国船只，并起飞战斗机。日本媒体报道称，东京正在考虑一项为期五年、规模为70万亿至80万亿日元的防务计划，该计划将于2027年4月开始；此前五年为43万亿日元。

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