联合国巴勒斯坦领土人权问题特别报告员弗朗切斯卡·阿尔巴内塞周六抵达墨西哥墨西哥城，此前哥斯达黎加不允许她入境。德国之声报道。

在机场度过两晚

阿尔巴内塞表示，在周四晚被拒绝入境后，她在圣何塞国际机场度过了两晚。她说，当她周六登上航班时，已近50小时未眠。

她应哥斯达黎加大学邀请抵达圣何塞，该校原计划因其人权工作授予她荣誉博士学位。哥斯达黎加移民部门表示，阿尔巴内塞因可能与恐怖主义有关联而被列入警示对象，她的存在据称对国家安全构成风险。

阿尔巴内塞驳斥了这些说法，称哥斯达黎加政府散布了将她与恐怖主义联系起来的虚假信息。她通过机场航站楼的视频连线发表了授予学位仪式上的演讲。

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联合国的反应与在墨西哥的行程

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克对该情况表示深切关切，并于周五呼吁哥斯达黎加允许阿尔巴内塞入境。

阿尔巴内塞在墨西哥城机场受到巴勒斯坦支持者欢迎。预计她将在墨西哥停留五天，参加声援巴勒斯坦活动、墨西哥城人权委员会的一项活动，并在大学发表关于种族灭绝时期责任的讲座。

阿尔巴内塞是一名意大利法学家，并非联合国官员。2022年，联合国人权理事会任命她监测并报告巴勒斯坦领土的人权状况。她曾多次批评以色列在加沙的政策。

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