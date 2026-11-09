环保倡导组织“Adam Teva V'Din”气候韧性负责人奥尔莉·巴比茨卡表示，以色列水务局没有应对洪水的计划。她在接受103FM电台采访时还指出，资金不足，且国家和地方机构之间的责任划分存在不确定性，《耶路撒冷邮报》报道。

资金不足

巴比茨卡表示，在此前十年中，投资额本应达到约70亿新以色列谢克尔。根据她提供的数据，实际仅投资了15亿谢克尔。她说，究竟由谁负责资金支出以及在国家和地方层面实施措施的问题，至今仍未解决。

这名专家指出，该国的降雨正变得更加猛烈：大量雨水在短时间内降下并引发内涝。她认为，地方政府无法改变降雨的特性，但可以为其后果做好准备。

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没有预算拨款的计划

巴比茨卡认为，有必要维护和扩建排水基础设施，因为现有系统是为已经发生变化的天气条件而设计的。在可能的解决方案中，她提到确定一些区域，使暴雨期间的积水能够暂时在那里汇集而不危及人员和财产，随后渗入土壤并补充含水层。

她表示，经过六年多的时间，洪水风险管理计划于2026年10月公布。同时，巴比茨卡称，该计划的执行未获得预算资金：该文件包含责任划分，但规定将进一步制定单独的资金来源。

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