在澳大利亚，前警察博·拉马尔-康登首次在有关杰西·贝尔德及其新伴侣卢克·戴维斯双重谋杀案的审判中作证。被告否认有罪，并称自己是出于正当防卫，ABC News Australia报道。

被告的说法

拉马尔-康登表示，2024年2月，他前往贝尔德位于帕丁顿布朗街的住所取回自己的物品——冲浪板、一枚贵重戒指和衣物。他称，自己在一家咖啡馆附近看到一辆摩托车和Uber Eats配送员的装备，于是戴上头盔以遮掩面容。

被告告诉陪审团，他用备用钥匙进入房屋，并在箱子里寻找自己的财物。按照他的说法，在听到后门附近有动静后，他躲到了楼上。之后他下楼，看见贝尔德拿着一把刀。拉马尔-康登称，在扭打过程中，他担心颈部会被刺伤，于是掏出配枪，故意朝贝尔德的肩膀开枪，试图缴械对方。

他还称，当两人倒在地上时，第二枪是意外走火。拉马尔-康登承认对贝尔德的死亡负有责任，但坚称自己无意杀害他。

关于卢克·戴维斯的证词

这名前警察称，扭打后手枪飞进了客厅。他表示，自己查看了贝尔德的情况并拨打了000紧急服务电话，但随后决定到屋外尝试拦住救护车。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

他称，在门口遇到了拿着他武器的戴维斯。拉马尔-康登表示，他蹲下以表明自己不构成威胁，但在随后发生的扭打中，手枪开火并击中了戴维斯。

检方立场

检方称，拉马尔-康登曾跟踪电视主持人贝尔德，至少两次非法进入其住所，随后用配枪杀害了贝尔德和戴维斯。在此案中，控方已提交约90名证人的证词或书面陈述。

拉马尔-康登还否认了有关其于2023年8月在贝尔德家中实施加重非法入侵的指控。他承认曾试图查看贝尔德的手机，但称自己感到害怕并跑出住所，意外带走了手机和钱包。

法庭还获悉，在两人死亡后，拉马尔-康登清理了现场，之后试图在一座希腊修道院附近用冲浪板袋子处理遗体。四天后，他向警方自首。对被告的交叉询问预计将于周一继续进行。

关注我们在