在国内产量增长和出口能力扩大的背景下，美国石油、石油产品和液化天然气出口在2026年达到创纪录水平。OilPrice报道称。

该媒体将对美国能源产品日益增长的需求与全球贸易流向的变化以及来自中东的供应中断联系起来，并将后者与伊朗战争相关联。买家也更倾向于选择不经过地缘政治敏感海上航线的供应，其中包括霍尔木兹海峡和曼德海峡。

美国在全球市场的份额

据OilPrice援引的Kpler数据，美国石油在全球出口中的份额从2018年的5%上升至15%。美国也已成为全球最大的液化天然气出口国，超过卡塔尔和澳大利亚。近几个月来，美国在全球LNG市场的份额约为30%，而2018年为5%。

根据所引述的数据，在丙烷市场上，美国自年初以来占全球出口量的创纪录70%。2026年上半年，美国丙烷出口同比增长11%，达到每日200万桶。最新可获得的EIA数据显示，乙烷出口在8月达到创纪录的每日79.4万桶。

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市场竞争

OilPrice指出，得益于新的天然气液化产能和创纪录的石油产量，美国出口的绝对规模可能继续增长。同时，美国在全球市场份额的进一步扩大不仅将取决于地缘政治因素，还将取决于需求和价格竞争力。

巴西、圭亚那和加拿大将加剧美国石油面临的竞争。加拿大还计划建设一条新的输油管道，以增加对亚洲的销售并实现美国市场以外供应的多元化，同时也将与美国在LNG市场展开竞争。OilPrice在液化天然气领域的竞争对手中还提到卡塔尔，该国计划大幅扩大出口能力。

美国丙烷出口的进一步增长可能受到出口基础设施限制，以及与厄尔尼诺现象有关的巴拿马运河地区干旱的制约。

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