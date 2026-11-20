中国太阳能电池出口在10月同比增长21%，达到15.5亿片。这是在5月至8月连续四个月下滑后，海外出货量连续第二个月增长，OilPrice报道，并援引彭博社和中国海关总署的数据。

下滑后的复苏

中国太阳能电池的海外出货量在7月降至最低水平。在北京取消自2026年4月1日起对光伏产品出口的增值税退税后，太阳能电池和组件的出口于5月开始下降。

取消这项优惠提高了出口成本，并使中国光伏产品在国际市场上更加昂贵。中国还计划自2027年1月1日起停止对电池产品的出口增值税退税。

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美国措施与技术

据该刊物称，中国太阳能电池的买家正在增加库存，以应对将于12月4日生效的美国针对太阳能行业多晶硅及其衍生品进口的新措施。8月，特朗普总统领导的政府宣布对多晶硅、太阳能电池、硅片和组件实施最低进口价格，并征收15%的关税。

此外，中国政府正在考虑对一系列太阳能产品制造技术实施出口管制或禁止出口。上个月，北京提出了一项贸易政策，可能限制用于制造高效太阳能产品的技术出口，包括钙钛矿和叠层电池、多晶硅、硅片以及晶体硅电池。

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