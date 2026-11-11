台灣機械產品出口突破1萬億新台幣——《台北時報》

今年前10個月，台灣機械產品出口超過1萬億新台幣。按本幣計算，出口額達1.003萬億新台幣，較去年同期增長24.4%，《台北時報》報道，援引台灣機械工業同業公會的數據。

按美元計算，1月至10月機械產品出貨額為315.72億美元，同比增長21.8%。該協會表示，全年出口額可能超過2022年348.13億美元的紀錄。

人工智能和半導體需求

該協會預計，本季度該行業將繼續增長。其列舉的因素包括與人工智能和半導體相關的強勁需求。這正在支撐電子設備以及檢測和測試設備的出口。

僅在10月，台灣機械產品出口額就達35.93億美元，較去年10月增長35%。這是連續第21個月實現同比增長。電子設備、動力傳動部件以及檢測和測試設備的出貨是主要貢獻來源。

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機床製造面臨的風險

同時，該協會指出，新台幣兌日元和韓元的不利匯率仍持續對機床出口構成壓力。10月，機床出貨額增長18.5%，至1.67億美元，但前10個月下降0.2%，至16.59億美元。

該協會將國際地緣政治以及美國政府的人工智能政策列為其他不確定性因素。該協會還指出，用於建設數據中心的土地和電力成本上升，以及審批程序冗長，可能使美國企業在資本支出方面更加謹慎。

前10個月，美國是台灣機械產品最大的買家，購買額為82.92億美元，佔出口總額的26.3%。中國以67.29億美元和21.3%的份額位居第二，新加坡以23.39億美元、佔7.4%位居第三。

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