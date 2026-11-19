在全球对人工智能芯片投资热潮的背景下，韩国今年以来的出口额已超过1万亿美元。继德国、美国和中国之后，韩国成为全球第四个达到这一数字的国家。

出口创下新纪录

韩国贸易部表示，1万亿美元大关于11月19日星期四被突破。据Channel NewsAsia报道，韩国去年全年出口额达到创纪录的7090亿美元。

作为亚洲第四大经济体，韩国拥有三星电子和SK海力士等大型芯片制造商，并正因全球对人工智能技术的需求而增加出口和投资。

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政府计划与国内需求

总统李在明表示，出口方面的成就必须转化为可持续发展。他说，当局打算增强重点行业的竞争力，并发展包括人工智能和生物技术在内的新增长领域。

李在明政府计划设立规模为162.3万亿韩元、即1219.4亿美元的未来应对基金。芯片行业热潮带来的超额税收收入拟投向有前景的产业、青年、区域发展和教育。

与此同时，该国国内需求仍然疲软，许多家庭尚未感受到出口增长带来的好处。高利率、物价以及国内股市的大幅波动影响着消费者情绪。财政部长上个月预测，今年经济增长将加快至3%区间的中间水平，而去年为1%。

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