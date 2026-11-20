法国前总理多米尼克·德维尔潘正准备宣布参加2027年总统选举。他的团队已召集新闻发布会，将于11:00在巴黎拉丁美洲之家举行，France 24报道。

对政治力量的立场

德维尔潘的团队告诉法新社，他将把自己定位为三股政治力量的替代选择，该团队认为这三股力量正在分裂法国。德维尔潘本人将目前在民调中领先的极右翼国民联盟、位居第二的左翼不屈法国，以及马克龙派中间派列入其中。

这位前总理指责这些力量导致法国衰落。预计他还将呼吁选民不要认为2027年总统选举的结果早已注定，并将自己塑造成更新的支持者。

选举准备

德维尔潘为总统竞选已准备了两年多。他创建了自己的政党“人文主义法国”，出版了一本书，加强了在社交媒体上的影响力，并在全国不同城市发表演讲。

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与此同时，他是否能参加选举尚未得到保证。在法国，候选人要登记参选，必须获得至少500名市长的签名。德维尔潘的团队称，已获得300名市长承诺支持。缺少此类签名曾使他无法参加2012年总统选举。

经验与支持

2003年法国始终反对由美国领导的入侵伊拉克行动时，德维尔潘担任雅克·希拉克总统任内的外交部长。自20世纪80年代以来，他一直从政，担任希拉克的主要战略家之一，但从未当选民选职位。

他对国际事务的评估以及反对以色列在加沙地带军事行动的表态，吸引了更年轻和更偏左翼选民的关注。不过，目前民调显示，他的支持率在1%至3%之间。

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