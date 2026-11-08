阿扎德查谟和克什米尔前总理、巴基斯坦穆斯林联盟（谢里夫派）领导人拉贾·穆罕默德·法鲁克·海德尔·汗呼吁当局立即介入，此前有报道称巴基斯坦拉瓦拉科特发生新一轮暴力事件。据《快报论坛报》报道，有消息称安全部队可能与联合人民行动委员会（JAAC）的支持者发生冲突，该组织的活动已被阿扎德查谟和克什米尔政府禁止。另有报道称可能出现人员伤亡。

呼吁干预

海德尔·汗在11月6日发布于社交平台X的帖子中，请求有关部门介入，以制止拉瓦拉科特的流血事件，“以免为时已晚”。

巴基斯坦人权委员会表示，对有关新一轮暴力事件的报道深感担忧。该组织指出，有说法称抗议者和执法人员双方均出现伤亡。

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呼吁对话

该委员会呼吁巴基斯坦联邦政府和阿扎德查谟和克什米尔政府防止局势进一步升级，并立即就公民诉求展开有实质意义的对话。委员会还强调，媒体应能不受阻碍地进入该地区，以独立报道事件，并表示应通过政治对话而非武力解决局势。

JAAC的抗议运动寻求宪法和治理改革，包括取消阿扎德查谟和克什米尔立法议会中为难民保留的12个席位、终止政治精英的特权以及改革配额制度。政府表示，已同意或落实该委员会38项诉求中的35项，同时指控该委员会对政府官员和国家设施发动暴力袭击。该报指出，无法独立核实这些说法的真实性。

周四，阿扎德查谟和克什米尔当局还要求持有枪支许可证者在十天内到最近的警察局登记。当局警告称，未登记的许可证将被视为已取消。

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