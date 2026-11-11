据消息人士称，巴基斯坦前总理伊姆兰·汗于11月10日星期二从监狱被送往伊斯兰堡一家医院接受体检，随后被送回牢房。《印度教徒报》报道。

在伊斯兰堡医院接受检查

被关押在拉瓦尔品第阿迪亚拉监狱的汗在巴基斯坦医学科学研究所（PIMS）接受了眼部检查。一名官员表示，这名74岁的政治人物还出现了血压问题，并得到了必要的帮助。

据该报消息人士称，当晚汗被转回监狱牢房。这是自8月以来首个已知案例：当时他被送往医院治疗，之后又被送回监狱。8月的医疗机构就诊被提前中断。

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健康状况与司法案件

这位前总理的律师称，他的健康状况在服刑期间恶化，右眼视力严重受损。此外，据其政党称，巴基斯坦法院命令监狱管理部门允许法律团队探望汗及其妻子。

伊姆兰·汗在2022年因不信任投票失去权力后，已被监禁超过三年。他面临多项腐败指控。除一项外，他的所有判决均已被暂停或推翻，上诉仍在审理中。这名政治人物否认有罪，并称指控出于政治动机；政府否认这一说法。

汗所在政党的副主席沙阿·马哈茂德·库雷希也于11月10日从监狱被送往巴基斯坦拉合尔的一家医院。他仍在住院。

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