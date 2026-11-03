约旦前情报部门准将绍德·沙拉法特呼吁约旦当局，在赫穆德村一座教堂遭武装袭击后恢复国家反暴力极端主义战略。这起袭击发生于10月23日，地点在安曼以南约80公里处，造成9人死亡，《The National》报道。

沙拉法特于2015年退休，目前担任安曼Shorufat全球化与恐怖主义研究中心负责人。他表示，这项由国家制定的战略实际上从未得到实施。据他称，该文件于2014年制定，当时“伊斯兰国”组织正在扩大影响力，多达4,000名约旦人前往伊拉克和叙利亚参战。

反极端主义战略

这名前官员表示，在“伊斯兰国”被击败后，人们可能会认为极端主义威胁已经减弱。他强调，现在开始全国性讨论如何将该战略转化为可衡量的实际行动仍为时未晚。

该文件设想改善教育体系、人权状况和社会经济条件。其目标是打击极端主义，并形成一种促进多元主义和接纳他人的宽容宗教文化。沙拉法特还指出，政府各部门在这一领域缺乏协调，并表示预防应成为一项长期国家优先事项，而不是对个别事件的反应。

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袭击事件调查

约旦当局没有点名对赫穆德袭击事件负责的具体组织。与此同时，官员将涉嫌实施袭击者描述为塔克菲里主义意识形态的追随者；该意识形态允许将他人宣告为叛教者，是“伊斯兰国”和其他武装组织意识形态的关键原则之一。

10月27日，约旦对叙利亚境内目标实施空袭，当局称这些目标为“伊斯兰国”设施，以回应赫穆德袭击事件。沙拉法特称，此次袭击是约旦现代史上首次针对教堂的致命恐怖袭击，并指出袭击者的目标须由调查人员查明。

此前的威胁

2020年，约旦安全部队拘留了4人，这些人被称与“伊斯兰国”有关联，并涉嫌筹备袭击安曼东部的一座亚美尼亚东正教教堂和一家酒类商店。2022年12月，在南部马安省针对一个被政府称为塔克菲里组织据点的团体开展行动期间，3名安全部队人员死亡。

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