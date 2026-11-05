在纽约，哥斯达黎加前副总统雷贝卡·格林斯潘巩固了其在下一任联合国秘书长遴选中的领先地位。据外交官透露，在一次闭门非正式安理会投票中，她获得12张“鼓励”票、3张“不鼓励”票，且没有“无意见”票，The National报道。

在上一轮中，格林斯潘获得了11张“鼓励”票。本月担任安理会轮值主席的拉脱维亚常驻联合国大使萨尼塔·帕夫柳塔-德斯兰德斯证实投票已经举行，但拒绝披露结果。

非正式投票结果

第二名是阿根廷籍国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西。他获得9张“鼓励”票、4张“不鼓励”票和2张“无意见”票。

圭亚那代表卡罗琳·罗德里格斯-伯克特分别获得8票、5票和2票。阿联酋的拉娜·努赛贝以7张“鼓励”票、6张“不鼓励”票和2张“无意见”票保持第四位。

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土耳其代表费里敦·西尼尔利奥卢由安卡拉于11月1日提名，他在自己的首轮投票中获得3张“鼓励”票、8张“不鼓励”票和4张“无意见”票。据该媒体报道，他将于周五在联合国大会上发言，并于11月9日与安理会成员举行非正式磋商。

安理会常任理事国的作用

由15个成员组成的联合国安理会正在寻找安东尼奥·古特雷斯的继任者，其第二个五年任期将于12月结束。此次投票未区分选票，因此结果没有显示安理会五个常任理事国——美国、俄罗斯、中国、法国和英国——如何投票。这些国家中的任何一个都可以在正式遴选程序中阻止某一候选人。

俄罗斯，侵略国，表示，如果该地区没有任何代表在非正式投票中获得足够支持，它可以考虑来自拉丁美洲和加勒比地区以外的候选人。下一次，外交官可能会恢复使用彩色选票，这将能够确定对领先候选人的反对是否来自安理会常任理事国或非常任理事国。

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