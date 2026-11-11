在澳大利亚，布里斯班地区法院以历史性儿童性犯罪为由，判处54岁的前学校副校长马修·约翰·基翁六个月监禁。他须服刑两个月，之后剩余刑期将被缓刑。据澳大利亚广播公司新闻报道。

两项罪名判决

上个月，布里斯班地区法院陪审团裁定基翁犯有两项非法使16岁以下人士遭受猥亵行为罪。法院获悉，这些犯罪发生于20世纪90年代末一名十几岁男孩的家中，当时基翁约25岁。

根据法庭资料，基翁曾对男孩发表带有性意味的评论，在其面前裸体，并实施猥亵行为。检察官卢克·斯莫蒂表示，受害人此前曾以基翁为榜样，而所发生的事情是对信任的严重背叛。

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双方立场

在受害影响陈述中，受害人讲述了内疚和愤怒的感受。他说，这些感受伴随了他近30年。他直到2019年才向警方报案，并将延迟归因于羞耻和长期沉默。

辩护律师马尔钦·拉津斯基强调，其当事人在犯罪发生时也是一名年轻人。辩方还表示，基翁曾多年担任教师，在被捕前没有再犯新罪，并失去了教育领域的职业生涯。他的教师注册资格于2020年被暂停，今年8月他被解除在昆士兰教育系统中的职务。

法官安东尼·拉夫特指出，监禁对被定罪者而言将会很困难，但他未看到适用非监禁刑的特殊情形。法官表示，基翁在男孩父母不在场时受托照看男孩，而且他也没有表现出悔意。剩余刑期的缓刑将持续12个月。

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