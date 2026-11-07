11月6日，厄瓜多尔与美国在基多签署了两项协议，以追踪非法资金流、打击绑架和敲诈勒索，并打击与非法采矿相关的黄金贸易。厄瓜多尔总统丹尼尔·诺沃亚出席了签署仪式。

据《The Rio Times》报道，这些文件采用项目实施函的形式。它们补充了两国现有的安全合作安排，并非一项新的国际条约。

支持金融分析和警务工作

其中一个项目规定使用美国技术来加强厄瓜多尔金融和经济分析部门UAFE。该机构分析可疑资金交易；援助的目标被称为识别非法资金和犯罪网络，以及打击洗钱活动。

打击绑架和敲诈勒索的国家警察部门UNASE也将获得支持，该部门正被改组为国家总局。协议旨在打击通过绑架和敲诈勒索为其活动筹资的团伙。

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另一个合作方向涉及非法黄金开采及黄金贸易。根据官员的说法，目标是限制犯罪网络从该活动中获得的收入。

美国国会民主党人的呼吁

同一天，由赫苏斯·加西亚、乔纳森·杰克逊和格雷格·卡萨尔领衔的13名美国众议院民主党人致信国务卿马尔科·卢比奥，呼吁立即暂停与诺沃亚政府的一切安全援助和军事合作。议员们在信中提及前总统候选人路易莎·冈萨雷斯被捕，并就他们所称针对反对派代表的镇压提出了说法。

签署协议的公告未说明项目成本。厄瓜多尔地方选举定于2026年11月29日举行，届时将选出省级、市级和教区官员。

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