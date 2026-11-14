厄瓜多尔计划于2027年首次发行主权绿色债券，以筹集资金保护沿海和山区，以及福祉依赖这些生态系统的社区。环境与能源部长胡安·卡洛斯·布卢姆向CNBC表示了这一消息。据他称，政府正向欧盟寻求咨询意见；欧盟于2024年推出了绿色债券标准。

自然保护融资

厄瓜多尔已在使用绿色金融工具。3月，美洲开发银行私营部门分支机构IDB Invest与厄瓜多尔Banco Bolivariano共同发行了1.2亿美元的生物多样性保护债券。资金将用于自然保护项目。

该国还在2023年和2024年达成了两项债务置换自然保护承诺协议。根据此类交易，公共债务将以更优惠的条件进行再融资，节省下来的资金则用于自然保护。这些协议为保护亚马逊地区和加拉帕戈斯群岛释放了约11亿美元。

厄瓜多尔还希望在2028年举办联合国生物多样性大会COP18。该国于2023年发行了“蓝色”债券，预计每年将为保护加拉帕戈斯群岛提供1200万美元。

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石油、采矿与生物多样性

与此同时，政府正试图将环境保护政策与石油开采及关键矿产开发结合起来。根据国际能源署的数据，2024年厄瓜多尔约80%的能源由石油和石油产品生产，而水电站提供了约三分之二的电力。

布卢姆称，平衡生物多样性保护与自然资源利用是“一个微妙的问题”。他还指出，打击非法采矿是该部的优先事项之一。这名官员表示，他意识到合法采矿对环境的影响，但认为非法采矿是一个大得多的问题。

自然信用

在基多举行的首届厄瓜多尔生物峰会上，有人提出了在该国引入生物多样性信用的构想。活动主席马塞洛·萨拉梅正在推进一个项目，以保护和货币化位于瓜亚基尔、归ESPOL大学所有的260公顷普罗斯佩里纳森林。这类信用可考量物种数量、树木覆盖面积及生态系统状况的其他指标，所筹集的资金可用于保护该生态系统。

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