美国制药公司礼来表示，其减重药片Foundayo在后期临床试验中显著降低了肥胖患者阻塞性睡眠呼吸暂停的严重程度。该公司计划在2026年底前向美国食品药品监督管理局提交申请，寻求批准这款每日服用的药物用于患有肥胖或超重的中度或重度睡眠呼吸暂停成人患者，CNBC报道。

两项研究的结果

该试验由两项独立研究组成。第一项研究有363名无法或不愿使用气道正压通气治疗，即PAP治疗的患者参与。第二组包括349人，他们在筛查前至少三个月使用PAP治疗，并在研究期间继续使用。

未使用PAP治疗且服用Foundayo的参与者，在52周后按呼吸暂停低通气指数，即AHI计算，平均每小时少发生21.1次呼吸障碍事件。安慰剂组的该指标每小时减少4.8次。总体而言，Foundayo组的AHI下降43.8%，而安慰剂组下降6.3%。礼来数据显示，31.5%接受该药物的参与者达到缓解或改善至轻度呼吸暂停。

在将Foundayo与PAP治疗结合使用的患者中，AHI平均每小时减少18.3次，而安慰剂组为5.5次。该指数的总体降幅约为27.5%，而安慰剂组为3%；19.6%的参与者符合缓解或轻度呼吸暂停的标准。

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体重变化和不良反应

该药物还降低了睡眠呼吸暂停特异性缺氧负荷，即衡量睡眠期间氧气水平下降深度和持续时间的指标。未使用PAP治疗组的该指标下降55.9%，使用PAP治疗组下降45.8%。在52周内，该药物促使不同组别的体重减轻约11%，并降低了一项炎症标志物。

礼来指出，安全性和耐受性数据总体上与此前的Foundayo研究一致。由于不良反应，未使用PAP治疗且接受该药物的参与者中约12%停止治疗，而安慰剂组为3.8%。在PAP治疗组中，这两个比例分别为6.8%和0.6%。最常见的反应为恶心、腹泻、便秘和呕吐，且大多为轻度或中度。

阻塞性睡眠呼吸暂停是由于睡眠期间气道狭窄或阻塞而发生，并与氧气水平下降和血压升高有关。礼来的注射式减重药物Zepbound于2024年12月成为首个获批在美国治疗该疾病的药物。

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