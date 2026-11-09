据CNBC报道，来自马萨诸塞州的民主党参议员伊丽莎白·沃伦预计将于1月领导美国参议院银行、住房和城市事务委员会。她的优先事项包括降低生活成本、加强对向中国供应先进人工智能芯片的出口管制，以及为预测市场制定规则。

沃伦在银行委员会的助理在匿名条件下向该媒体透露了这项尚未公布的议程。该助理表示，这名参议员还在准备一项广泛的监督计划。

生活成本与债务

沃伦计划推动限制信用卡利率。她还希望以有关建设经济适用住房的新立法，补充其“21世纪住房之路法案”（21st Century Road to Housing Act）倡议。

她的计划还包括减少医疗债务、消费者债务和学生债务。

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芯片与预测市场

该助理表示，沃伦打算限制向中国供应先进AI芯片，并参与制定美国人工智能监管规则。

另一项重点将是监督预测市场行业，参议员的代表称该领域监管不足。沃伦与来自犹他州的共和党参议员约翰·柯蒂斯已向Kalshi和Polymarket平台提出要求，要求提供与选举相关市场保障措施的信息。

监督权力

民主党在中期选举获胜后，将获得对国会委员会的控制权。这将使他们能够确定立法议程，并向官员和商界代表发出传票，要求其宣誓作证。

沃伦预计将领导的委员会尤其负责联邦货币政策、银行和出口管制。该助理表示，沃伦敦促科技公司高管、政府官员、特朗普家族加密货币公司代表以及华尔街高管保存文件，以备委员会可能提出要求。

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