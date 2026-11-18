Ella Langley凭Choosin’ Texas音乐视频获CMA Awards奖项——Rolling Stone
Ella Langley凭歌曲Choosin’ Texas的音乐视频获得CMA Awards“年度音乐视频”奖。Rolling Stone报道了这位歌手提前获奖的消息。
第60届年度CMA Awards颁奖典礼于2026年11月18日星期三从纳什维尔进行现场直播。Langley是今年获得提名最多的艺人，她角逐九个奖项。
歌手的提名
Langley入围的类别包括“年度艺人”“年度单曲”“年度专辑”“年度歌曲”和“年度女歌手”。她的专辑Dandelion入围“年度专辑”类别。
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在“年度单曲”类别中，奖项名单列有Langley的歌曲Be Her和Choosin’ Texas。这位歌手还原定在典礼上与主持人Lainey Wilson、Taylor Swift、Miranda Lambert及其他艺人一同表演。
其他类别
文章在“年度艺人”类别中提到了Luke Combs、Cody Johnson、Chris Stapleton和Lainey Wilson。“年度新人”类别名单中列有Avery Anna、Carter Faith、Emily Ann Roberts、Tucker Wetmore和Stephen Wilson Jr.
该刊在年度音乐事件中提及Miranda Lambert与Chris Stapleton、Ella Langley与Morgan Wallen，以及Carly Pearce与Riley Green的合作录音。