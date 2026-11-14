耶鲁大学科学家分析了51项有关延缓衰老方法的临床研究，发现某些处方药、健康饮食和体育活动与生物年龄指标下降有关。与此同时，研究中考察的非处方补充剂总体上未显示出可测量的效果。ScienceDaily报道了发表于《Nature Medicine》期刊的研究结果。

如何评估生物年龄

由拉格哈夫·塞加尔领导的团队使用了110多项DNA甲基化生物标志物的数据，其中包括16种主要的表观遗传时钟。这类血液检测分析DNA上的化学标记，其模式会随年龄变化，并通过算法评估一个人的生物年龄或功能年龄。

研究人员比较了不同干预措施前后的指标，包括使用药物和膳食补充剂、改变生活方式以及医疗程序。根据他们的数据，较新的表观遗传时钟模型优于早期版本。患有疾病的参与者通常比健康人表现出更大的衰老标志物变化。

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哪些方法取得了结果

生物年龄标志物最明显的变化与某些药物方法有关。其中包括用于调节代谢状况和体重的二甲双胍和司美格鲁肽，以及针对参与机体炎症反应的TNF蛋白的抗TNF药物。

将规律体育活动与健康饮食相结合时，也记录到了持续的有利变化。所分析的研究涉及地中海饮食、低脂饮食和低碳水化合物饮食。相反，接受测试的非处方补充剂和部分医疗程序并未显示表观遗传年龄明显下降。

结论的局限性

作者强调，表观遗传标志物的变化并不能证明寿命延长或与年龄相关疾病风险降低。研究人员仍需确定，这些变化是否是干预措施的直接结果、能够持续多久，以及是否确实与更好的长期健康结果有关。下一步应在规模更大、更多样化的参与者群体中开展研究。

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