在阿拉伯联合酋长国阿布扎比，Al Ain Asset Management与Emaar Hospitality Group已达成协议，将启动5个房地产项目，总价值80亿迪拉姆，即21.7亿美元。The National报道。

阿尔马利亚岛上的首个项目

双方计划在合作框架下率先实施位于阿尔马利亚岛的住宅项目。该项目拟在100万平方英尺的面积上建设452套公寓和顶层公寓。一居室住宅的起售价将为370万迪拉姆。

集团首席执行官Rabih Karam表示，销售将很快开始。据他介绍，该综合体将与购物中心、ADGM国际金融中心及克利夫兰诊所直接相连。

5个规划项目的总面积将达470万平方英尺。两家公司未披露其余4个项目的实施时间表和地点。

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房地产需求

根据Abu Dhabi Real Estate Centre的数据，2026年前9个月，阿布扎比登记了38,483宗房地产交易，价值1712.6亿迪拉姆。交易金额同比增长76.1%，交易数量增长32.8%。

这一期间交易额最高的是里姆岛，为298.6亿迪拉姆。其后依次为阿尔胡代里亚特岛的286.2亿迪拉姆、萨迪亚特岛的186.9亿迪拉姆、亚斯岛的134亿迪拉姆以及扎耶德市的53.6亿迪拉姆。

Karam还表示，公司在夏季于萨迪亚特岛售出两处庄园，每处售价3.5亿迪拉姆。此前，Al Ain Asset Management和Emaar在迪拜联合推出Address Beach Resort and Residences综合体，随后发布Vida Residences Saadiyat Island，这是Vida品牌在阿布扎比的首个项目。

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