也门总统领导委员会于11月18日颁布一项法律，将胡塞武装认定为恐怖组织，并将其活动和融资定为犯罪。阿纳多卢通讯社援引官方萨巴通讯社报道称。

2026年第1号法律将这一认定扩大至胡塞武装的政治、军事、安全和民事机构，以及其意识形态指导原则。根据萨巴通讯社的消息，该文件旨在停止对该组织的资助、切断其支持来源，并保护国家机构、社会和国际航运。

犯罪处罚

该法律规定，以该组织名义实施恐怖行为者将面临20至30年监禁直至死刑的处罚。文件将破坏国家机构、围困城市、袭击设施和平民，以及攻击国际航运和通信网络等行为列为此类行为。

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向胡塞武装供应或走私武器和军事装备，以及参与招募和培训人员，也可被判处死刑。此外，该法律允许在通过学校和夏令中心使用或招募18岁以下儿童的案件中，将死刑作为酌定处罚。

军事对抗

自10月5日起，也门政府军一直在开展“也门黎明”行动，旨在恢复对国家机构的控制，并使首都萨那重新回到政府控制之下。政府军与胡塞武装之间的战斗于7月重启，此前自2022年4月以来曾经历一段相对平静时期。根据联合国数据，数千人在战斗中死亡或受伤，超过25万人被迫离开家园。

也门内战自2014年9月持续至今，当时胡塞武装夺取了萨那和多个省份。2015年3月，以沙特阿拉伯为首的联军介入冲突，支持获得国际承认的政府。

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