也门政府指控伊朗伊斯兰革命卫队和黎巴嫩真主党运动派遣21名军事专家支援胡塞武装。也门内政部长易卜拉欣·海丹表示，其中14人据称是伊斯兰革命卫队成员，另外7人是代表真主党的人员，《耶路撒冷邮报》报道。

有关参与行动的说法

也门内政部表示，这些专家驻扎在六个省份：荷台达、萨那、萨达、哈贾、阿姆兰和阿尔豪西。海丹称，他们专长包括弹道导弹、无人机、电子战、通信、军事后勤网络以及武器部件走私。

也门当局还称，该团体参与了军事行动规划、武器研发和海上袭击协调。具体而言，这名部长表示，该团体据称协调海上行动并从商船中选择目标，研发爆炸艇和自航潜艇，还开展布雷、围困战术和城市作战训练。

真主党的否认

海丹表示，也门政府认为，伊朗的参与已超出为胡塞武装提供资金、武器和培训的范围，转向直接的行动规划和指挥。他称，在场的团体并非培训任务，而是一个据称由伊斯兰革命卫队军官领导的军事指挥部。

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这名部长呼吁国际社会将胡塞武装认定为恐怖组织，摧毁其资金和武器供应网络，并确保执行联合国安理会第2216号和第2624号决议规定的武器禁运。他还表示，曼德海峡和红海的航行自由正面临威胁。

真主党否认了这些指控，称有关其专家在也门的报道毫无根据。该运动表示，也门人拥有在没有外部干预的情况下保卫国家所需的能力和经验。

也门内战自2014年持续至今，当时胡塞武装夺取了首都萨那。据该报报道，胡塞武装与沙特阿拉伯领导的联军之间的战斗加剧，胡塞武装还袭击了地区机场和其他民用基础设施。

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