也门政府军表示，已完成夺取位于也门北部焦夫省行政中心哈兹姆以东的战略性胡瓦伊希扬山脉。陆军战地指挥官拉比·库拉希上校向阿纳多卢通讯社透露了这一消息。

争夺高地的战斗

库拉希称，政府军在战斗机支援下与胡塞武装交战后推进。他还表示，飞机摧毁了该组织数十辆车辆。同时，他说，军事行动仍在继续。

胡瓦伊希扬山脉是哈兹姆的第一道防线，据这名战地指挥官称，哈兹姆仍处于胡塞武装控制之下。也门当地媒体指出，夺取高地可能使政府军能够切断胡塞武装在该省的补给路线。这些山脉还俯瞰哈兹姆附近胡塞武装的关键阵地。

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阿纳多卢通讯社记者报道，政府军在周五的冲突中占领了部分山地，次日完成对整个山脉的夺取。

有关打击的声明

此外，也门军方表示，在过去数小时内对胡塞武装实施了1119次打击。军方声称，已使该组织427名成员丧失战斗力，并摧毁或损坏了142辆军用车辆、装备和运输车辆。声明未说明这些数据所涉及的确切时期。

军方还报告称，也门西南部塔伊兹省的战斗仍在继续，其部队在人民抵抗力量支持下，在空中和炮火支援下袭击了胡塞武装的调动和增援部队。焦夫省的控制权仍处于分割状态：胡塞武装控制哈兹姆及其他地区，而政府军控制该省其他部分。

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