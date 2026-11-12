土耳其第一夫人埃米内·埃尔多安在安塔利亚举行的第一夫人会议上推出了全球零废弃联盟，该会议在联合国气候变化大会COP31框架内举行。据阿纳多卢通讯社报道，该倡议旨在成为各国合作减少废弃物、发展循环经济并在国际层面推广本地解决方案的平台。

同时担任联合国秘书长零废弃问题杰出人士咨询委员会主席的埃尔多安表示，仅靠有关气候危机的报告、警告和目标已经不够。她表示，成功不应仅以回收废弃物的数量来衡量，也应以成功避免产生的废弃物数量来衡量。

五个工作方向

联盟的重点包括零废弃和循环经济、塑料及包装废弃物、建设零废弃区域、食品和有机废弃物，以及教育和青年参与。

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该倡议将通过三种相互关联的形式运作。年度零废弃论坛将成为讨论共同优先事项和解决方案的平台。埃尔多安表示，伊斯坦布尔平台应将建议转化为具体项目及用于实施这些项目的伙伴关系。联盟本身将扩大合作的地理范围，并促进各国之间形成新的伙伴关系。

土耳其的经验

埃尔多安指出，土耳其九年前启动了零废弃运动。她表示，在此期间，该国的废弃物回收率从13%提高到超过37%。她强调，垃圾量取决于商品被消费前作出的决定：该商品是否必要、如何生产以及使用多久。

土耳其第一夫人还呼吁在不同国家开展业务的企业承担全球责任。她提议制定大型企业使用资源透明度的共同标准，独立评估其对环境的影响，并加强问责。埃尔多安邀请会议参与者加入联盟，并分享各自国家的经验。

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