在阿联酋，人道主义组织阿联酋红新月会启动了一项价值1250万迪拉姆的冬季援助计划。该计划将覆盖17个国家超过30万名弱势群体，包括难民、流离失所者以及受人道主义危机和恶劣天气影响的社区。据The National报道。

援助将在整个冬季期间发放

该倡议是根据谢赫·哈姆丹·本·扎耶德的指示开展的，他是阿尔达夫拉地区统治者代表兼阿联酋红新月会主席。该组织秘书长艾哈迈德·阿尔·马兹鲁埃表示，援助将在整个冬季分阶段发放，并将与阿联酋国内及国外的相关政府机构和人道主义伙伴协调开展工作。

儿童、老年人、妇女以及流离失所者和难民家庭被确定为优先援助群体。阿尔·马兹鲁埃表示，这将确保援助及时且有效地送达。

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志愿者组装冬季援助包

在活动启动时，该组织在其位于阿布扎比的总部举办了一场志愿者活动。阿联酋红新月会的理事会成员和员工与来自阿布扎比伊斯兰银行、ADNOC及其他组织的志愿者一道，组装冬季援助包。

上周，该组织还向加沙运送了价值5000万迪拉姆的冬季和医疗援助物资。货物包括衣物、毛毯、食品、帐篷、药品和其他必需品。

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