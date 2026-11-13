在英国，安迪·伯纳姆敦促工党加强为在下届选举中与保守党对抗所作的准备。《卫报》在唐宁街的消息人士表示，政府正在认真考虑凯米·巴德诺赫领导下保守党重振的可能性。

选举焦点的转变

据该报消息人士称，首相希望工党总部再次将更多注意力放在作为选举威胁的保守党身上。两年多来，该党主要关注奈杰尔·法拉奇的英国改革党以及左翼阵营的绿党。

一名消息人士指出，选民支持率是变化不定的，保守党尽管目前在民调中落后，但正呈现上升势头。根据More in Common的民调，上周保守党的支持率为25%。在最近一次大选中，该党获得24%的支持率，随后这一数字降至18%。

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竞选资源

据《卫报》报道，工党准备从1月起投入更多资源，以在5月选举前应对保守党。党内代表强调，作为官方反对党的保守党仍是日常工作的重点，但总体战略需要加强。

正在讨论的可能策略包括强调保守党与英国改革党结盟的前景。还在考虑一场聚焦于保守党品牌及其影子内阁的竞选活动。与此同时，根据More in Common的数据，凯米·巴德诺赫的个人支持率相对较强，但她所在的政党整体明显落后：对其工作给予积极评价的受访者中，有三分之一表示不会投票给保守党。

More in Common主任卢克·特赖尔认为，工党应为不同情景做好准备，因为它如今在右翼有两名对手。按他的评估，英国改革党可能在所谓的“红墙”地区从工党手中夺走右翼选票，而保守党则可能在英格兰较富裕的地区增强实力，尤其是在东南部。

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