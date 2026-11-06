Endurance Energy表示，在距离美国俄勒冈州海岸约480公里的阿克夏尔海底火山进行测试时，其发电机在8.7秒内产生的电力超过了设备消耗的电力。ScienceAlert报道了此次实验结果。

在1.5公里深处进行测试

Adélie原型机被放置在约1,500米深的海床上，那里有海底热液喷口。海水渗入裂缝，经火山下方的熔融岩石加热后，通过这些出口返回海洋。

工程师在海床下钻出一口16米深的钻孔，并在其中安装了一根管道。管中的水温约为260°C，但其流量不足以驱动发电机。因此，该装置被连接到附近一个天然热液喷口。

在9月27日的实验中，水温达到约281°C。由于这一深度的高压，水仍保持液态。发电机的涡轮以每分钟约2.6万转的速度运行。

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功率盈余与测试限制

在计入水泵和其他组件的耗电后，功率盈余中位数约为2千瓦，峰值为16.5千瓦。不过，电池过流保护系统触发后，装置停止运行。约十分钟后，在尝试重新启动时，水泵电源线发生故障。

Endurance创始人兼首席执行官安德鲁·雷德表示，下一台功率为100千瓦的Gentoo测试发电机应能运行更久并提供更高功率。该公司还计划使用一台能够达到500米深度的新钻机。

未经同行评审的结果

上述指标仅描述发电机运行期间的发电量，未计入运输、钻探和安装所消耗的能源。测量结果由Endurance Energy自行公布，目前没有关于该实验的同行评审科学论文。

该公司还表示，其选择的钻探地点远离热液烟囱及其附近的动物，且未发现当地生态系统出现明显变化。为进行独立分析，该公司已向实验室提交40多份水、岩石和矿物样本。大型装置对海床生态系统的长期影响仍有待评估。

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