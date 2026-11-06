意大利电动摩托车制造商Energica因法院清算于2024年停止运营，如今宣布将在新的国际所有者旗下恢复运营。该公司计划将摩托车生产转移至亚洲，同时设计、工程开发、研究以及技术标准和质量控制将继续留在意大利。

据Electrek报道，Energica已被在新加坡注册的Energica Pte. Ltd.收购，该公司获得国际私人投资者支持。制造商表示，意大利工程和设计管理团队包括首席技术官詹皮耶罗·泰斯托尼和设计师保罗·伊梅尼。

降低成本

Energica估计，新的生产模式将大幅削减成本，并使摩托车价格较此前车型降低约20%。该品牌的车辆此前因性能和技术而受到高度评价，但属于高端市场。

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计划首先恢复生产的车型将是Energica Experia，这是一款电动冒险级运动旅行摩托车。随后，该公司打算逐步将Ego、Eva Ribelle和EsseEsse9车型重新推向市场。

车型和服务回归

在初期阶段，Energica将使用现有的摩托车平台，这将加快生产重启进程，无需开发和认证全新的车辆。同时，制造商计划安装新电池，并提升车辆的续航里程、效率、性能和可靠性。

该公司还致力于恢复在欧洲、美国和澳大利亚的经销商及服务网络。Energica表示，售后服务已恢复，向多个国家经销商供应零部件也已恢复。此前，该品牌连续四个赛季为FIM MotoE World Cup提供摩托车，并发展了高压系统和直流快速充电技术。

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