能源公司SSE警告称，如果政府在市场疲软的情况下不提供支持，该公司可能在明年夏天关闭位于英格兰北部的Atwick天然气储气库。据《卫报》报道。

储气库容量

该设施位于东约克郡海岸的霍恩西附近。它由八个洞穴组成，可储存约3.09亿立方米天然气——约相当于英国一天半的天然气消费量。

SSE在向投资者发布的声明中表示，现行市场机制对继续运营该储气库的支持正日益减少。该公司称，这类设施对能源系统具有战略重要性，并表示正继续就支持具有韧性的天然气系统的政策措施与政府保持联系。

Atwick储气库自1979年起运营，SSE自2002年9月起拥有该设施。

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价格对天然气市场的影响

能源公司通常在需求和价格较低的夏季向储气库注入天然气，并在冬季提取天然气，在消费高峰期出售。然而，围绕伊朗的冲突以及霍尔木兹海峡事实上关闭所导致的天然气价格上涨，使夏季储气在经济上无利可图。

据该报报道，欧洲国家进入一年中较冷的月份时，天然气库存水平为十多年来最低。英国储存的天然气已经少于其部分欧洲邻国，并且更依赖液化天然气进口。

此前，British Gas的所有者Centrica也曾警告称，若没有与政府达成长期财政支持协议，该国最大的天然气储气库Rough可能关闭。Centrica计划于2027年4月关闭Rough。

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