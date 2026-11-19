UTHealth Houston传染病流行病学家凯瑟琳·特罗伊西表示，美国在对这种感染控制数十年后，已失去麻疹消除状态。正如News-Medical报道，消除并不意味着完全没有病例：它指的是能够遏制其传播的罕见病例。特罗伊西表示，当麻疹传播持续至少12个月时，一个国家就会失去这一状态。

大多数州暴发疫情

文章指出，2026年，美国疾病控制与预防中心报告称，46个州和哥伦比亚特区华盛顿市暴发了麻疹疫情。特罗伊西称，当前疫情是该国自1991年以来规模最大的一次，并将其与疫苗接种率不足、有关接种的错误信息以及公共卫生系统资源不足联系起来。

这位流行病学家认为，即使总体疫苗接种覆盖率足够，学校、宗教团体和其他群体中未接种疫苗人群的聚集，也可能助长病毒传播。她还指出，削减地方和州卫生部门的资金可能会减缓疫情期间的接触者追踪、疫苗接种和沟通工作。

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疾病风险与疫苗保护

根据该报道引用的数据，过去两年里，美国有超过830人因麻疹住院，13名患者死亡。肺炎和脑炎被列为最常见的住院原因。文章还提到，这种感染可能造成一种罕见的远期后果——亚急性硬化性全脑炎。

特罗伊西指出，麻疹可能导致所谓的免疫遗忘：感染后，免疫系统会部分失去识别此前曾保护机体免受其侵害的病原体的能力。她表示，这种影响可能持续两到五年。可预防麻疹、腮腺炎和风疹的MMR疫苗接种两剂，可提供97%的麻疹保护。报道还称，95%的病例发生在未接种疫苗者或疫苗接种状态不明者身上。

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