土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安周五在土耳其贝什泰佩总统府会见了塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼。埃尔多安在会谈中强调，任何塞浦路斯问题解决方案都必须保护塞浦路斯土耳其人的权利和利益，Cyprus Mail报道。

贝什泰佩会谈

据土耳其总统府通讯局消息，双方讨论了土耳其与北塞浦路斯土耳其共和国（TRNC）的双边关系以及地区问题。埃尔多安还表示，他对塞浦路斯土耳其人在当天于安卡拉举行的突厥国家组织峰会上的代表情况感到满意。

土耳其总统府通讯局表示，埃尔多安认为，不保护塞浦路斯土耳其人权利和利益的进程无法确保塞浦路斯问题得到持久解决。该机构还表示，土耳其将继续支持北塞浦路斯土耳其共和国。埃尔许尔曼在会后没有发表公开声明。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在联合国大会上的此前表态

此次会面是埃尔多安自上个月联合国大会以来就塞浦路斯问题发表的首次公开表态。当时，他呼吁国际社会承认北塞浦路斯土耳其共和国，并与其建立政治、外交和经济关系。他还表示，有必要结束对塞浦路斯土耳其人的孤立。

塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯回应称，埃尔多安的言论是“最高形式的虚伪”。他强调，联合国安理会已将解决塞浦路斯问题的框架确定为具有政治平等的双区、双社群联邦，并称这是全面解决问题的唯一基础。

关注我们在