塞浦路斯土耳其人领导人图凡·埃尔许尔曼在土耳其安卡拉举行的突厥国家组织峰会上表示，该组织成员国与塞浦路斯土耳其人开展密切接触不存在障碍。他称，科学、教育、文化、技术和外交是可能的合作领域。据《塞浦路斯邮报》报道。

埃尔许尔曼表示，塞浦路斯土耳其人多年来一直遭受“不公正的孤立”，这限制了他们与国际社会的直接接触、经济和社会发展以及与世界的融合。他表示，在文化、体育、科学、教育和经济领域参与国际生活是人权问题，应在政治安排之外予以审议。

关于国际活动的声明

埃尔许尔曼称，曾有人试图阻止青年参加国际体育赛事、妨碍举办文化活动，并限制塞浦路斯土耳其人与外部世界的直接接触。他认为，这类行动使建立相互信任以及为该岛问题达成解决方案创造条件变得更加困难。

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他还表示，他曾向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯提出希腊裔塞浦路斯方面的倡议问题，这些倡议旨在取消由FC Barcelona组织的儿童足球夏令营和在凯里尼亚举行的音乐节。埃尔许尔曼表示，古特雷斯称这些倡议不利于建立信任。他还表示，欧盟委员会在一封信中确认了欧盟于2004年提出的结束对塞浦路斯土耳其人孤立的目标。

合作建议

埃尔许尔曼提议发展大学之间的联合研究项目、面向青年的学术和文化交流，以及体育领域的合作。他列举的其他可能方向包括展览、音乐会、表演艺术、贸易、投资、数字化转型和创新。

他说，塞浦路斯土耳其人已准备好成为突厥世界与东地中海之间的经济、科学和文化桥梁。埃尔许尔曼补充说，他将继续与土耳其密切协商，致力于公正而持久地解决塞浦路斯问题。

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