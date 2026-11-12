如果安卡拉被视为推动重启谈判和解决塞浦路斯问题努力的积极参与者，欧盟可能讨论更新与土耳其的关税同盟。《塞浦路斯邮报》报道，消息援引知情人士。

据该报报道，布鲁塞尔准备考虑修改现有安排，条件是土耳其首先积极参与重启有关塞浦路斯的实质性谈判，随后参与解决该问题的努力。

现行机制如何运作

欧盟与土耳其之间的关税同盟自1996年起生效。由于土耳其不是欧盟成员国，因此无法享有该机制的全部益处。

具体而言，当欧盟与第三国签订贸易协定时，从该国进口到土耳其的商品不能被征收关税。与此同时，该第三国可以保留对土耳其出口商品征收的关税。

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安卡拉长期以来一直寻求修订该协议或获得关税同盟的完全成员资格。目前，27个欧盟成员国和摩纳哥拥有完全成员资格。

各方声明

今年4月，土耳其外交部长哈坎·菲丹呼吁改善与欧盟的合作条件。他还表示，土耳其与欧盟的关系被一个国家的立场“挟持”。今年2月，菲丹将关税同盟问题的推进与欧盟各方撤销保留意见联系起来，其中包括希腊塞浦路斯行政当局。

欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯上周在欧洲议会表示，一些欧洲国家显然有意更新与土耳其的关税同盟。与此同时，塞浦路斯政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯4月表示，如果土耳其在寻找与欧盟关系缺乏进展的原因，就应该“照照镜子”。

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