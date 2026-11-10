欧盟已准备好对扰乱法国数百家超市制冷系统运行的网络攻击作出迅速而一致的回应。欧盟委员会发言人阿努瓦尔·埃尔-阿努尼表示，欧盟也正在研究新的网络制裁，阿纳多卢通讯社报道。

欧盟的回应

埃尔-阿努尼表示，欧盟认可法国将这些攻击归因于伊朗的结论，并向法国表达了充分支持。他强调，欧盟将利用一切可用工具反制恶意网络活动。

这位发言人表示，此类机制包括欧盟网络外交工具箱，其中包括制裁。他提醒说，今年3月，欧盟已根据网络制裁机制对一个伊朗实体采取限制性措施，原因是其活动针对包括瑞典和法国在内的多个成员国。

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法国的调查

法国外交部长让-诺埃尔·巴罗此前表示，巴黎正在考虑所有应对方案，包括外交措施和欧盟制裁之外的行动。这涉及伊朗伊斯兰革命卫队一个部门涉嫌参与此次网络攻击。

法国当局表示，在10月11日凌晨，这次攻击影响了约700个超市场所。巴黎检察院已对伊朗组织 Shahid Kaveh 的负责人、其两名副手及其他身份不明人员展开调查；该组织被称为与伊斯兰革命卫队电子与网络中心有关联的网络进攻部门。检察院还在此案中申请了国际逮捕令。

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