在比利时布鲁塞尔，欧盟机构正准备正式推迟实施相关规则。这些规则要求向欧盟进口石油和天然气的企业监测甲烷排放。石油和天然气公司表示，由于指导说明不够具体，它们不了解如何独立核实报告，以及如何在不承担法律风险的情况下签订新合同，Politico报道。

行业和欧盟国家的立场

游说团体IOGP Europe表示，企业至少需要三年时间来部署并扩大必要基础设施的规模。欧盟成员国支持推迟一年，但希望如果欧盟委员会未能在明年6月前提供详细指导意见，可以延长这一期限。

行业代表称，不确定性迫使企业在合同中加入风险分担、提前终止协议或将货物改运至欧盟以外的条款。根据S&P Global Energy的数据，2026年1月至10月，指定交付地点在欧盟国家的合同项下天然气量几乎只有2025年同期的一半。与此同时，这类交易更常以较短期限达成，并允许将天然气供应至欧盟以外地区。

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批评者不认为这些规则是主要障碍

部分分析人士和监管支持者反驳称，甲烷规则是合同签订减少的决定性原因。S&P Global Energy高级分析师洛朗·鲁塞卡斯称，对于由董事会层面作出的液化天然气供应决策而言，该法规只是一个次要因素。

欧盟委员会认为，问题更多在于成员国缺乏落实相关要求的政治意愿，而非法规本身存在缺陷。丹麦表示，其已全面实施这些规则，包括提供报告指导意见并对进口商实施罚款。与此同时，德国国有企业SEFE今年与阿根廷和加拿大签订了液化天然气供应协议，其中包含确保符合该法规要求的条款。

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