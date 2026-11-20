欧盟和英国在比利时布鲁塞尔举行的峰会上讨论了贸易、排放交易体系和青年流动三项倡议。据德国之声报道，德新社援引外交官和欧盟官员的话称，双方在峰会开始前不久就这些倡议达成一致。

三项共识

双方讨论了通过减少官僚程序来简化英国向欧盟出口食品。双方还讨论了将英国和欧洲的排放交易体系连接起来。

第三项倡议 предусматривает一项青年体验计划。该计划旨在让来自英国和欧盟国家的年轻人无需遵守现行签证要求，即可更便利地前往工作和学习。

关于学费的条件

欧盟表示，三项共识只有在就降低欧盟学生在英国大学的学习费用达成单独协议后才会生效。这意味着为他们设定与英国学生支付的相同收费水平。

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据德新社消息，双方打算在六个月内就这一问题达成协议。英国政府一名代表也向美联社表示，协议已经达成，细节将在一份联合声明中公布。

英国首相安迪·伯纳姆抵达布鲁塞尔后表示，与欧洲建立更紧密的伙伴关系符合劳动者、英国和欧盟的利益。他此前曾表示，英国应考虑与欧盟未来关系的不同选项，包括重返该集团的可能性。

根据YouGov民调数据，自2022年年中以来，大多数受访者认为，英国投票脱离欧盟是一个错误。9月，持这一观点的受访者比例达到60%。

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