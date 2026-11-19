欧盟与约旦在死海附近举行的一场投资会议上签署了总额6.73亿欧元的融资协议。其中包括一项用于该国经济和社会现代化的1.1亿欧元赠款、一项用于经济韧性、贸易和投资的6300万欧元赠款，以及第五笔5亿欧元的宏观金融援助计划，形式为优惠贷款。

相关文件在约旦国王阿卜杜拉二世和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的见证下签署。据《The National》报道，会议参与者讨论了交通、可再生能源、水资源和数字基础设施领域的投资机会。

基础设施项目

冯德莱恩称，约旦是欧洲一项明智的投资，并指出双方合作已在交通、能源和数字连接领域取得成果。她强调了亚喀巴港作为地区交通枢纽以及通往伊拉克和叙利亚南部的门户所发挥的作用。她表示，该港口可能成为欧盟可靠贸易路线的重要组成部分之一。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

欧盟还将支持将Medusa海底电缆系统延伸至约旦。这将加强该国与欧洲及地中海地区的数字连接，并有可能使其融入连接欧洲、亚洲和非洲的更广泛数据传输网络。

水资源与经济改革

会议还特别关注从亚喀巴向安曼淡化和输送水的项目。该项目预计每年生产3亿立方米饮用水，输水管道全长将达438公里。冯德莱恩表示，“欧洲团队”已为支持该项目提供超过16亿欧元资金。由私人投资者和运营商组成的国际财团由法国基础设施公司Meridiam牵头。

阿卜杜拉二世呼吁欧洲和约旦企业将投资机会转化为具体项目。会议上的商界代表将政治稳定、地理位置、太阳能潜力和基础设施发展列为约旦的优势。与此同时，国际货币基金组织估计，约旦上一年的政府及政府担保债务总额占国内生产总值的109%。

关注我们在