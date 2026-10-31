欧盟与加拿大就关键矿产合作达成一致——Politico Europe

在蒙特利尔举行的欧盟—加拿大峰会上，欧洲投资银行与加拿大签署了一项框架协议，为未来投资加拿大关键矿产创造了机会。双方还讨论了在国防、超级计算机和能源领域的合作，Politico Europe报道。

采矿投资

该框架协议并未规定立即为具体项目提供资金。不过，它旨在为未来投资加拿大矿产开采创造条件，并连接加拿大与欧盟的供应链。

其中尤其涉及锂、镍、钴以及生产电池、印刷电路板和半导体所需的其他关键原材料。欧盟在此类材料的供应上很大程度依赖中国。

加拿大和欧盟还表示，计划加强在关键矿产开采、生产和加工方面的合作。最终公报没有提及具体国家，但加拿大国防部长戴维·麦金蒂在接受该媒体采访时谈到了中国在这些资源全球市场上的主导地位。

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新的伙伴关系模式

加拿大总理马克·卡尼支持欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩提出的将新伙伴关系模式定义为准成员资格的说法。他表示，双方应在六个月内确定这一模式的内容、规模和边界。

卡尼还表示，他计划定期与冯德莱恩会面，以评估进展。3月，欧盟委员会委员团将前往加拿大，与加拿大同行会晤。

此外，双方承诺就经加拿大东海岸或北极港口向欧洲出口加拿大液化天然气开展长期可行性研究。加拿大相当大一部分石油和天然气资源位于西部的阿尔伯塔省。

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