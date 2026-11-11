欧盟和卡塔尔将于12月3日在多哈举办一场国防技术与人工智能研讨会。该活动旨在促进来自欧盟和卡塔尔的私营国防企业之间的联系，也可能包括来自海湾阿拉伯国家合作委员会其他成员国的企业。

欧盟驻卡塔尔大使安东尼诺·马焦雷在接受Euronews采访时表示了这一消息。他称，欧盟寻求加强与卡塔尔及海湾国家的防务合作，因为在当前地缘政治形势下，安全是各方的共同利益。

国防工业合作

马焦雷列出了两项主要目标：为私营国防企业之间的联系建立平台，并向卡塔尔和海湾阿拉伯国家合作委员会成员国介绍欧盟关于共同防务工业的政策。

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欧盟还希望以卡塔尔与欧洲个别国家现有的防务伙伴关系为基础，其中包括法国、意大利、西班牙和德国。该研讨会将使欧盟委员会有机会介绍建立共同欧洲防务工业的计划，并讨论与欧盟以外国家建立伙伴关系的可能性。

峰会与更广泛议程

原定于10月24日举行的欧盟—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会因海湾地区紧张局势而被推迟。大使表示，这不会改变各方加强关系的意愿。

马焦雷还表示，欧盟支持卡塔尔在美国与伊朗之间开展的调解努力，并与多哈在霍尔木兹海峡航行自由问题上的立场一致。他将放宽卡塔尔公民签证制度以及就战略伙伴关系协议进行谈判列为明年的优先事项。

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