欧盟或将香烟入境限额降至200支——《明镜》周刊

欧盟可能将从其他欧盟国家携带供个人使用的香烟参考限额从四条降至一条，即200支。正如《明镜》周刊报道，相关条款载于爱尔兰担任欧盟理事会轮值主席国期间的一份文件中，欧盟国家财政部长可能于周一下午批准该条款。

200支香烟的限额

目前，从其他欧盟国家可携带最多四条供个人消费的香烟进入德国。部分成员国支持400支的限额，另一些则支持200支。根据该文件，将确定200支香烟的限额。

同时，欧盟国家可以放宽这一规定并设定更高的限额。新要求是欧盟烟草制品税收指令的一部分。成员国须于明年将其条款纳入国内立法，相关规定应于2028年初生效。

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电子烟方面的变化

该指令还规定了香烟和电子烟产品新的最低税率。由于德国的税率已经高于拟议的最低水平，这不会对其税率产生影响。

同时，计划将可从其他欧盟国家携带的电子烟液体允许容量从100毫升降至40毫升。德国协会Bündnis für Tabakfreien Genuss负责人达斯廷·达尔曼称，40毫升是出行时合理的数量，并表示，较低的参考限额可能会因税收差异而遏制在国外进行大量采购。

据该刊报道，收紧限制可能会减少从卢森堡、奥地利、波兰和捷克带入德国的香烟数量，因为这些国家的香烟价格更低。与此同时，烟草行业代表担心，这可能会刺激黑市。

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