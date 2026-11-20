在比利时布鲁塞尔，欧盟可能将批准与英国达成的一揽子安排，与就欧盟国家学生在英国教育机构学费问题上获得平等待遇所达成的单独协议挂钩。据Politico Europe报道，各方正讨论将欧盟学生的收费标准设定为适用于本地学生的水平。

欧盟理事会声明草案

在11月20日凌晨，谈判代表完成了有关农产品和食品、排放交易及青年签证的安排，并完成了其他旨在加强合作、已讨论18个月的承诺。

与此同时，Politico Europe看到的一份声明草案指出，在就学费问题平等待遇的附加协议谈判完成之前，欧盟理事会不会作出签署有关排放交易体系、卫生与植物检疫规则以及青年交流协议的决定。

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一名欧盟外交官表示，该声明原计划于11月20日上午通过书面程序正式批准。另一名外交官称，这是一个明确信号，表明这些安排是同一揽子方案的一部分，但也指出存在解决学费问题的政治承诺。

谈判期限

峰会安排本身并不包含一项具有法律约束力的条款，将贸易和青年交流协议与教育费用问题直接挂钩。不过，据该媒体报道，欧盟理事会的单独声明意味着，如果谈判未能完成，欧盟可以在其自身程序框架内暂停执行这些协议。

一名欧盟代表表示，双方同意在六个月内解决这一问题。他还驳斥了布鲁塞尔将英国“扣为人质”的说法。

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