欧盟国家倾向于将英国制造的电动汽车纳入“欧洲制造”计划，该计划旨在保护欧洲汽车制造商免受更便宜的中国进口产品冲击。工业部长定于12月3日在比利时布鲁塞尔讨论此事。《独立报》援引欧盟外交官的话报道称。

获得支持的条件

按照设想，企业必须确保其产品中含有一定比例的欧洲成分，才能获得欧盟补贴或向欧盟成员国政府及机构销售商品。英国政府正争取让这一要求也适用于在英国组装的汽车。

轮值担任欧盟主席国的爱尔兰周一向成员国提交了一项更新后的提案。该提案规定，针对汽车组装的“欧洲制造”标准将覆盖整个欧洲，包括英国、瑞士以及欧洲经济区国家——冰岛、列支敦士登和挪威。

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对其他国家的条件

对于汽车零部件，其他国家也可能被纳入清单，包括日本或韩国。外交官表示，计划在互惠基础上向非欧盟国家作出让步，但这一原则的确切内容尚未达成一致。

法国和德国上个月曾提议，将这些国家的参与与其同欧盟贸易保护措施保持一致挂钩，其中包括对中国电动汽车征收的关税。英国不愿同意这种一致性安排。

欧盟国家计划在工业部长于12月3日讨论后的数天内就共同立场达成一致。随后，各国政府代表将与欧洲议会进行谈判，欧洲议会计划在12月中旬确定其立场。谈判预计最早将于1月开始。

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