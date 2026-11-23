在比利时布鲁塞尔，欧盟国家和欧洲议会议员经过七小时谈判后，同意将针对石油和天然气进口商监测及进一步减少甲烷排放的规则实施时间推迟两年。这些原定于2027年1月生效的要求如今将于2029年实施，Politico报道。

甲烷排放到大气中的途径包括管道和油井泄漏，以及化石燃料生产设施。该媒体称，在20年内，相同质量的甲烷所滞留的热量最高可达二氧化碳的86倍。

有关供应的论点

行业代表及其在华盛顿的盟友说服了部分政府和欧洲议会议员，认为按原定时间实施这些规则可能导致能源供应中断。3月，国际石油和天然气生产商协会公布了伍德麦肯兹的一项研究。该研究称，由于新要求带来的不合规风险可能影响欧盟高达87%的石油进口和43%的天然气进口。

欧盟委员会不同意这一评估。其官员认为，规则足够明确，而成员国为执行这些规则所做的准备较为缓慢。与此同时，由环境保护基金资助的挪威咨询公司Rystad另一项研究得出结论称，符合要求的供应将绰绰有余。

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对欧盟委员会的施压

据Politico报道，化石燃料公司高管在与布鲁塞尔高级官员举行的数十次会议上提出了监管问题。法国道达尔能源尤其通过各国政府部门游说其立场。美国官员也加入了对这些规则的批评：美国驻欧盟大使安德鲁·帕兹德呼吁推迟实施，称这将对能源安全和价格带来风险。

在谈判中，欧盟委员会最初提议允许各国暂停实施罚款三年，随后又提议将规则推迟一年。部分中右翼和极右翼欧洲议会议员坚持推迟三年。最终，各方同意推迟两年。

国际石油和天然气生产商协会发言人霍肯·丰塞卡·诺当欢迎这一暂停，并表示该组织为自己所发挥的作用感到自豪。液化天然气市场分析师塞布·肯尼迪称，甲烷监管不太可能限制供应，并推测2029年有关是否准备好启动该监管的讨论可能会再次出现。

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