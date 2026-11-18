在英国政府决定是否要推动撤销脱欧之前，欧盟不会与英国讨论其与欧盟集团的长期关系。外交消息人士向《卫报》透露了这一消息。

欧洲各国首都也认为，一系列有关与伦敦“重启”关系的单独峰会正在失去作用。一名外交官表示，布鲁塞尔首先期待英国明确其目标。据他称，首相安迪·伯纳姆需要在大规模谈判前获得公众支持。

布鲁塞尔峰会

预计周五布鲁塞尔峰会后的联合声明将表明，双方将进一步讨论英国参与欧盟能源市场、非正规移民，以及在防务和安全领域加强合作。

与此同时，双方仍在协调协议文本。根据该媒体获得的一份文件草案，双方尚未就欧盟的要求达成一致：英国应使其行动与欧盟集团的贸易防御措施保持一致，包括对中国电动汽车征收的关税，以换取被纳入“欧洲制造”立法。伦敦坚持采用更温和的表述——致力于持续保护其市场上的供应链，并防止可能规避限制的行为。

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英国政府的计划

预计峰会后，伯纳姆将于周一概述其下一步行动，并提出就与欧盟建立更紧密关系模式进行全国讨论的想法。消息人士称，他可能在12月与一项10年计划一同公布所有可能选项——维持现行模式、关税同盟、单一市场或完全重返欧盟。

消息人士还表示，政府正在考虑于2027年举行持续一年的全国讨论，在下次选举前作出决定之前举办公众会议和公民大会。

“重启”方案达成一致后，计划通过一项欧洲伙伴关系法案予以实施。该法案将涵盖食品和农业、排放交易以及青年流动方面的协议。欧盟外交官预计，双方将就每年约10万人的配额达成一致，以便在彼此领土上工作、旅行或学习。

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