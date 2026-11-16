在布鲁塞尔，欧盟27个成员国的外交部长支持推进一项与叙利亚达成协议的提议。该协议旨在为更活跃的贸易和更紧密的政治联系铺平道路，The National报道。

2008年协议草案

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，欧盟寻求大幅更新与叙利亚的关系。她说，欧盟可以签署一份于2008年巴沙尔·阿萨德执政期间起草的联系国协定文本，随后就其现代化进行谈判。

卡拉斯指出，叙利亚需要投资和一个成功的过渡时期。她称，该倡议的目标是为欧洲与叙利亚之间的贸易、政治对话和更密切合作建立框架。她表示，稳定的叙利亚符合欧洲的利益。

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投资与难民回归

欧洲官员将稳定、贸易以及叙利亚难民返回叙利亚列为优先事项。卡拉斯于9月访问了大马士革，她表示，人们返回需要具备适当条件，而该国在内战后的重建需要大量支持。

欧盟地中海事务专员杜布拉夫卡·舒伊察本周将访问大马士革，叙利亚伙伴关系协调论坛计划在那里举行。与此同时，约旦正在筹备一场投资会议：该国政府计划展示总价值150亿美元的项目，涉及港口基础设施、公路、铁路和物流中心。

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