欧盟计划加强其东部边境的安全，包括组建快速反应部队、发展反无人机能力以及实施更严格的签证限制。欧盟内政和移民事务专员马格努斯·布伦纳11月25日在欧洲议会表示，阿纳多卢通讯社报道。

反应部队和无人机防御

布伦纳表示，工具化移民、无人机、网络攻击和破坏活动等威胁已不再是孤立事件。已有600多名欧洲边境和海岸警卫队署人员与各国边防人员在从芬兰到保加利亚的边境地段共同工作。

拟议的快速反应部队可应欧盟成员国请求部署。欧盟还计划近期启动一个反无人机卓越中心，并在波罗的海地区举行大规模反无人机演习。

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资金和签证限制

布伦纳表示，目前已有约5亿欧元可用于边境监控和反无人机措施。另有5000万欧元已宣布用于加快保加利亚和罗马尼亚在黑海建立海上安全中心。

欧盟还更新了针对来自俄罗斯联邦这一侵略国的签证申请人的建议，要求提供额外文件。布伦纳表示，成员国将获得更多工具，以识别参与对乌克兰战争的俄罗斯人员并对其实施限制。明年初，对欧盟《签证法典》的修订预计将对“敌对第三国”公民实施有针对性的限制。

布伦纳的数据显示，欧盟新的出入境系统截至11月已登记2.5亿次入境和出境。该系统拦截了近8.5万名持伪造或不正确证件的人员，并拒绝了超过7万名被认定为安全威胁的人员入境。

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